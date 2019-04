Der Kuss (Liebespaar) von Gustav Klimt ist das berühmteste österreichische Gemälde und Highlight der Schausammlung im Oberen Belvedere. Es zeigt ein umschlungenes Paar in einer üppigen Blumenwiese an einem Abhang, umhüllt von reich verzierten Roben. Das Bild entstand 1907/08 am Höhepunkt von Klimts „Goldener Periode“, in der der Künstler die neue Technik entwickelte, Blattgold mit Öl- und Bronzefarbe gestalterisch zu kombinieren.

Neben der weltgrößten Klimt-Gemäldesammlung gibt es im Oberen Belvedere noch viel mehr Meisterwerke der Kunst zu entdecken, darunter Arbeiten von Claude Monet, Vincent van Gogh und Auguste Rodin.

