Design Days Grafenegg: Rückkehr mit Wow-Effekt

Heißt es sonst „Klang trifft Kulisse“, wird es an diesen drei Tagen das Design sein, das die wunderschöne Kulisse von Schloss, Reitschule, Schlosspark und Wolkenturm bespielt. Zusätzlich zu den rund 15.000 m2 Park, auf denen man liebevoll arrangierte Design-Ensembles bewundern und ausprobieren kann, und der Handwerksausstellung im Schloss, stehen noch weitere Themenfelder im Fokus. Gemeinsam mit Silvie Aigner, Chefredakteurin des Kunstmagazins Parnass, konnte man Manfred Wakolbinger für eine Skulpturenausstellung gewinnen.

Ballonfahrt, Kids Area und ein breites kulinarisches Angebot bieten Erlebnis für alle Altersgruppen und Geschmäcker. Und wer in Grafenegg „Kulinarik“ sagt, muss sofort einen Namen im Kopf haben: Mörwald. Der Kultgastronom hat mit dem Restaurant Grafenegg einen Treffpunkt für Liebhaber der gehobenen österreichischen Küche geschaffen und so das Kulturangebot erst komplettiert. Und das Picknick – mit Körben voller Köstlichkeiten – zur kulinarischen Institution gemacht. „Essenszeit ist Lebenszeit“ – so das Motto des Starkochs: „Kulinarik ist so ein großer Teil unserer Kultur: der gemeinsame Genuss, die Freude am Geschmack – das ist es, was wahre Lebensqualität ausmacht. Und wenn sich das in ein solches Ambiente einfügt – was gibt es Schöneres?“