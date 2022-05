Frühling Vital & Genuss von 20. – 22. Mai 2022

Aktiv, gesund und voller Energie - ganz im Zeichen des Wohlbefindens steht die Arena Nova vom 20. bis 22. Mai 2022. Bei der zum 8. Mal stattfindenden „Frühling Vital & Genuss“ präsentieren zahlreiche Aussteller alles zum Thema Gesundheit, Genuss und Wohlbefinden.

Das umfassende Thema „Gesundheit“ steht in Halle 1 im Mittelpunkt. Besucher erfahren alles darüber, wie sie gesund, genussvoll und zugleich umweltbewusst leben können. Im Fokus stehen klassische und neue Heilmethoden. Ganz im Sinne von „zurück zur Natur“ informieren VertreterInnen alternativer Heilmethoden über die Vorzüge neuer Massagetechniken, Shiatsu und Yoga.Tipps und Tricks, neue Trends in Sachen Schlafsysteme, kostenlose Gehörtest, sowie ein begehbares Organmodel bieten wissenswerte Informationen vor Ort. Zudem finden am Aktivplatz in Halle 1 interessante Vorführungen statt. Der zweite Schwerpunkt liegt auf Kosmetik. Ob dauerhafte Haarentfernung, Laserbehandlung, Zahnbleaching, Make Up, die wunderbare Welt der Düfte, Aromatherapie, Frischekosmetik, Weinkosmetik, Gesichts – und Tuchmasken - im Rahmen der Messe informieren und beraten eine Vielzahl an Profis und Beautyexperten.

Dass Gesundheit auch eng mit dem Thema Genuss verbunden ist, erleben Besucher im „Genussreich“ in eindrucksvoller Weise. Zahlreiche Produzenten und Direktvermarkter von gesunden, regionalen Produkten präsentieren Neuheiten für Genießer und entführen in die Welt der Feinkost. In der Food & Drink Area warten Foodtrucks, Verkostungen und gratis Kostproben. Im Zuge der Frühling Vital & Genuss finden in der Arena Nova auch Mineralienliebhaber eine Auswahl an zauberhaften Produkten. Mineraliensammler und - händler präsentieren ihre neuesten Schätze, sowie ausgefallenen Schmuck aus verschiedensten Rohsteinen gefertigt. Sie wollen es genau wissen? Dann riskieren Sie einen Blick in die Sterne, versierte Astrologen unterstützen Sie dabei. Entlocken Sie den Karten deren Geheimnisse. Im Bereich „Esoterik“ in Halle 3 finden Sie außerdem Fachliteratur und Experten vor. Die Cannabis Austria bietet auch dieses Jahr wieder einen guten Ein- und Überblick in die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Hanf und CBD. Durch die unterschiedlichen Fachbereiche der Aussteller wird ein breites inhaltliches und innovatives Spektrum aus Medizin, Forschung, Wirtschaft und Kultur abgedeckt, sodass jeder Besucher etwas zu entdecken hat oder sich informieren kann.

Der Frühling kann mit frischem Schwung kommen - die gesunden und genüsslichen Ideen dazu liefert die 8. Frühling Vital & Genuss in der Arena Nova.

