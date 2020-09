Das ganze Jahr über finden Veranstaltungen statt, auch der Herbst wird wieder bunt, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist Pflicht (geänderte Bedingungen werden bei der Veranstaltung bekannt gegeben)

„Dreiundeine Nacht im Rotlichtmilieu” Frivoles Zweipersonenstück nach dem Buch „Zehnundeine Nacht” von Charles Lewinsky: Samstag, 26. September, 20 Uhr

„Rainman” Theaterstück nach einer Story von Barry Morrow (Regie Markus Strahl). Diese behutsam in die Gegenwart adaptierte Theaterfassung erzählt in dramatischer, konzentrierter aber auch humorvoller Weise, die Story des Oscarprämierten Kinoerfolges: Samstag, 17.Oktober, 19 Uhr

„Charlene Stewart” mit dem JAZZTRIO Die 35-jährige Sängerin von der Karibikseite Costa Ricas ist in ihrer Heimat ein fixe Showgröße. Von Aretha Franklin über Frank Sinatra, deckt sie neben dem amerikanischen Songbook auch heiße Latino und Jazzrhythmen ab. Donnerstag, 5. November, 19 Uhr

„Die Laufmasche” Komödie von Ronald Rudoll: Samstag, 14.November, 20 Uhr

Weihnachtskonzert mit dem Gospelchor „Gospel project” Samstag, 5. Dezember, 19 Uhr

„Meine rosarote Hochzeit” Die französische Verwechslungskomödie hatte vor nicht allzu langer Zeit seine Uraufführung in Paris. Sie steht seitdem in Frankreich, Deutschland und Italien auf allen Spielplänen und ist nun erstmals in Österreich angekommen: Samstag, 7. November, 19 Uhr

„ABBA” Super Trouper Live Show: In der Show präsentiert das Dolce Vita Quartett ein perfektes und vor allem mitreißendes Konzert mit den größten Hits der schwedischen Kultband: Samstag, 28. November, 20 Uhr

Vergünstigte Tickets für AboClub-Mitglieder!

AboClub-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt auf Tickets. Bestellungen unter der Tel. Nr. 0660/191 7080 gegen Angabe der Abonummer. Preisvorteil gültig für max. 2 Tickets im Vorverkauf.