Holiday on Ice „Supernova“

Holiday on Ice feiert mit der neuen Show „Supernova“ die einzigartige und geheimnisvolle Schönheit des Universums und des Lebens. Die Show führt das Publikum auf eine rasante Reise vom makellosen Weiß der Arktis in die unvorstellbare Weite der Galaxie zu einer beeindruckenden Supernova und einem Finale in den schillernden Farben der Nordlichter.

Holiday on Ice ist Weltklasse-Entertainment und Eiskunstlauf auf höchstem Niveau mit Elementen aus Akrobatik, Tanz, Theater, Pop und Musical. Zu den Hauptdarstellern der neuen Show zählen Vanessa James und Eric Radford, die bei den Olympischen Spielen in Peking im Eiskunst-Paarlauf für Kanada den zwölften Platz errangen.

Termine 2023:

Mittwoch, 18. Jänner bis Sonntag, 29. Jänner

Wiener Stadthalle,Halle D

Aboclub-Vorteil:

Minus 10% für AboClub-Mitglieder für Vorstellung am Mi, Do und Fr (ab Kateogrie B) unter Angabe des Kennworts „AboClub“ auf www.stadthalle.com