Wachaufestspiele Weißenkirchen: Vergünstigung für AboClub-Mitglieder

Am 19. Juli 2022 findet endlich die Uraufführung von "Göttin in Weiß", eine musikalische Komödie von Florentina Hofbauer mit Musiktexten von Peter Hofbauer, mit Reinhard Nowak, Stephan Paryla- Raky, Ulli Fessl, Leila Strahl, Anna–Sophie Krenn, Andreas Sauerzapf, Katrin Fuchs, Doris Bieber–Richter, Toni Bieber und Anatol Rieger statt. Am 28. August 2022 laden THE GENTLEMEN OF SWING – Lukas Perman und Ramesh Nair – zu einem vergnüglichen Abend mit den schönsten Swing und Ratpack-Melodien. Als zweite Produktion steht ab 2. September 2022 das Erfolgsstück RAIN MAN mit Michael Duregger, Martin Oberhauser, Leila Strahl, Gerhard Dorfer, Judith Rumpf und Martin Gesslbauer auf dem Spielplan der diesjährigen Wachaufestspiele. Den Abschluss der Wachaufestspiele Weißenkirchen macht am 8. September 2022 THE MUSIC OF BOND mit den Bondgirls Maya Hakvoort, Missy May und Nazide Aylin.

Göttin in Weiß - 19. Juli bis 21. August 2022

Es ist das Jahr 1900. Die Monarchie ist noch fest verwurzelt und die Welt eine einfachere. Auf einem Medizinkongress treffen sich die bedeutendsten Ärzte dieser Zeit und müssen eine wichtige Entscheidung treffen: Sollen Frauen Ärzte werden dürfen? Öffnet man das Medizinstudium auch für Frauen? Bis auf einen Arzt haben sich schon alle zu einem Lager bekannt. Blöd nur, dass niemand eine Mehrheit hat. Das Zünglein an der Waage ist ein unentschlossener Arzt. Zwischen Intrigen, Liebe, Wirrwarr und anderen Verstrickungen findet sich der Arzt wieder und versucht eine Entscheidung zu treffen. Wie wird er sich entscheiden? Für oder gegen Frauen als Kollegen? Das komödiantische Feuerwerk mit wunderschönen Melodien von Peter und Florentina Hofbauer werden ab 19. Juli 2022 Aufschluss geben.

Gentlemen of Swing - 28. August 2022

Lukas Perman und Ramesh Nair schaffen es mit ihrem Programm „The Gentlemen of Swing“ ihr Publikum herzhaft zum Lachen zu bringen und ihnen darüber hinaus die besten Swing- und Ratpackmelodien zu servieren. Dabei lassen sie nicht nur eine ernst gemeinte Künstlerfreundschaft durchschimmern, sie nehmen ihr Publikum mit auf eine Bühnen-Abenteuerreise. Mit Charme, mit Humor, mal deftig, mal mit feiner Klinge und immer ihrer Noblesse als The GENTLEMEN of SWING verpflichtet, ent- und verführen die beiden sich selbst und ihr Publikum entlang eines roten Fadens ihrer tragikomischen Lebensgeschichten, erzählen, singen, tanzen, steppen, bewegen. Ein Abend voller Kurzweil und leichtfüßiger Heiterkeit gespickt mit den schönsten Nummern von Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis jr., Michael Bublé und weiteren großen Swing- und Ratpacklegenden.

Rain Man - 2. bis 10. September 2022

Charlie Babbit, Autohändler vor dem finanziellen Untergang, erfährt vom Tod seines Vaters, den er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hatte. Seine Hoffnung auf eine üppige Erbschaft wird allerdings enttäuscht, denn der Verstorbene hat sein Vermögen von 7 Millionen Dollar einem anonymen Erben in einer Klinik hinterlassen. Vor Ort trifft er auf den „Nutznießer“, sein Bruder, von dem er nichts wusste...

Dieser ist hochbegabter Autist, nicht lebenstüchtig, aber für Charlie 7 Millionen schwer. Daher entführt er seinen Bruder, um ihn zur Überschreibung seines ihm vermeintlich zustehenden Anteils zu bringen. Auf der tagelangen, durch Raymonds Flugangst bedingten Autofahrt durch die USA muss Charlie erkennen, dass Raymond ein empfindsamer Mensch ist, der sich mit Abweichungen von seinem gewohnten Lebensrhythmus kaum arrangieren kann. Doch Raymond verfügt über verborgene, an Genialität grenzende Begabungen - was den beiden einen überwältigenden Gewinn im Casino von Las Vegas einbringt. Aber auch der coole Egozentriker Charlie verwandelt sich allmählich in einen anderen Menschen...

Diese behutsam in die Gegenwart adaptierte Theaterfassung erzählt in dramatischer, konzentrierter aber auch humorvoller Weise, die Story des Oscar-prämierten Kinoerfolges.

MUSIC OF BOND - 8. September 2022

Wer kennt ihn nicht? „The Man With The Golden Gun“ und „The License To Kill!“. Mindestens genauso berühmt und legendär wie 007 sind auch die Songs, die so unverwechselbar wie jeder einzelne Agentenklassiker sind. Tauchen Sie in die Filmmusik der letzten 50 Jahre ein, mit den Musical- und Pop Diva’s Nazide Aylin, Maya Hakvoort und Missy May als „Bondgirls“. Melodien wie „Diamonds are forever“, „Goldfinger“, „Licence to kill“, „Skyfall“ und viele mehr, werden von der großartigen Band mit Florian Nentwich (Klavier), Paul Hondl (Bass) und Christian Stolz (Schlagzeug) zu neuem Leben erweckt.

