AboClub-Mitglieder kommen vergünstigt zu den Sommerspielen Melk

Das Schauspiel ›NERO – Er wollte doch nur spielen‹ widmet sich den vielen Facetten des wohl kontroversesten römischen Kaisers. Die beliebte Musikrevue lässt unter dem Titel >Glory Days – Oder: Junge Römer< futuristische Designs auf historische Kostüme treffen und befördert berühmte Herrscherpersönlichkeiten ins nächste Jahrhundert. Währenddessen schickt die Musikrevue für Kinder >Fred Feuerlöscher< auf Spurensuche nach Rom. Vorträge, Ausflüge, Konzerte, ein Kabarett-Abend und Workshops machen das diesjährige Programm der Sommerspiele Melk komplett.

Neben dem Schauspiel ›Nero – Er wollte doch nur spielen‹ stehen in der Wachauarena Melk in diesem Sommer noch zwei weitere Eigenproduktionen auf dem Spielplan: Die Musikrevue ›Glory Days – Oder: Junge Römer‹ nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte. Mit über 40 Evergreens und Popsongs wird eine aberwitzige Geschichte in futuristischem Setting erzählt, historische Herrscher*innen treffen hier auf Science-Fiction. Erstmals wird die Musikrevue von Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Tania Golden inszeniert. Die vielgereiste Australierin hat unter anderem im Rabenhof Wien, Schauspielhaus Wien, WUK, Kosmos Theater und in Luxemburg Regie geführt

Aber auch junge Kulturbegeisterte kommen bei den diesjährigen Sommerspielen nicht zu kurz: Die Musikrevue ›Fred Feuerlöscher und die Spuren nach Rom‹ lädt Besucher*innen ab vier Jahren mit einem Mix aus bekannten Kinderliedern und Popsongs zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitmachen ein. Ein besonders Highlight: Der Theaterworkshop >Bühne frei!< für Kinder von 6 bis 9 Jahre bietet jungen Nachwuchstalenten die Möglichkeit nach gemeinsamen Proben bei >Fred Feuerlöscher< mitzumachen und selbst auf der großen Bühne der Wachauarena vor Publikum aufzutreten. Ein vielfältiges Rahmenprogramm aus Workshops, Vorträgen, Ausflügen und Kabarett – u.a. von Klaus Eckel – macht das Programm der Sommerspiele Melk 2022 zum Highlight des heurigen Kultursommers für die ganze Familie.

