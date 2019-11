Die schönsten Trachten des Landes, schwungvolle Ballmusik mit Franz Posch & seinen Innbrügglern, der Weinviertler Kirtagsmusik, dem Tanzorchester der Militärmusik Niederösterreich in zwei Ballsälen, Heurigenmusik mit dem Duo Stickler & Koschelu in der Weinbar, jazzige Klänge in den Barbereichen und ein Radio NÖ Dancefloor machen den Abend zu einem außergewöhnlichen Erlebnis! Die historischen Marställe, das Kaffeehaus in der Sattelkammer oder die Schlosstaverne laden während der Tanzpausen zum Verweilen und zum Genießen regionaler Spezialitäten und Weine.

Die Volkskultur Niederösterreich und die „Wir tragen Niederösterreich“-Partner veranstalten diesen Ball gemeinsam, um die Vielfalt der Regionen, Gemeinden, Vereine, Verbände, Volkstanzgruppen und – wie der Name schon sagt – die Vielfalt der niederösterreichischen Trachten zu einem Highlight des Balls zu machen.

Einlass: 19.30 Uhr, Eröffnung: 20.30 Uhr

Für NÖN AboClub-Mitglieder gibt es die Ballkarten um 25 statt 35 Euro! Einfach mit dem Kennwort „Wir tragen Niederösterreich“ & Angabe der Abonummer unter 01/5868383 oder per Mail an tickets@grafenegg.com bestellen.

Preisvorteil gültig für max. zwei Ballkarten. Solange der Vorrat reicht.