Die Theatergruppe Vogel & Co zeigt am Freitag, 13. September, um 19 Uhr die Musical Comedy „Non(n)sens“. Die Schwestern eines Ordens zeigen dabei bei einer Benefizgala ihr Talent. Immerhin müssen sie Geld für die Bestattung der Nonnen sammeln, die sie unabsichtlich mit einer Fischsuppe in den Himmel entsendet haben.

KUMST Die Musical Comedy „Non(n)sens“ auf der Bühne des Kulturzentrums Marchfeld verspricht jede Menge Unterhaltung.

Und am Samstag, 28. September, betreten dann um 19 Uhr Wolfsheart und Robert Horak die Bühne und kombinieren sinnliche Melodien verschiedenster indianischer Flöten mit melodisch-sphärischen Sounds der Gitarre, die zu einem feinen harmonischen Klangteppich verwebt werden.

