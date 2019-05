Von 19. Juli bis 24. August 2019 ist die ZAUBERhafte Komödie „Keine Ruh’ für’s Donauweibchen” mit Musik aus der Zeit der Napoleonischen Kriege von Susanne Felicitas Wolf in der Inszenierung von und mit Serge Falck zu sehen.

Der Inhalt: Napoleonische Zeiten. Kurz nach der Schlacht von Dürnstein 1805. Auf der Suche nach ihrem verschollenen Verlobten landet die glutvolle Russin Olga Baranowa samt trinkfreudigem Diener Dimitri in Weissenkirchen und gerät in einen komplexen Pallawatsch aus Verwicklungen und Herzenswirrwarr. Als auch noch die Tasche mit Olgas Barvermögen spurlos verschwindet, spitzen sich die Ereignisse zu. Hinzu kommt noch das unentrinnbare Geflecht großer Gefühlsverstrickungen. Die Nerven liegen blank, die Herzen beben und brechen, die Existenzen wackeln. Alles wird noch turbulenter als auch noch das Donauweibchen seine liebevollen Flossen in den Pallawatsch hinein taucht…

Alle Infos und Termine: www.wachaufestspiele.com

