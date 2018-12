Mehr als 800 Aussteller bieten den Besuchern alles, was das Reiseherz begehrt: Von Kulturreisen und Abenteuerausflügen bis hin zum Entspannungsurlaub.

Heuer stehen Kreuzfahrten und Städtetrips hoch im Kurs. Reiseveranstalter stehen mit Rat und Tat sowie verlockenden Reiseangeboten zur Verfügung. Nicht nur optisch wird den Besuchern mit Fernweh etwas geboten - ein besonderes Highlight ist auch wieder die Showküche, bei der Gerichte aus der ganzen Welt auf den Tisch kommen.

Für begeisterte Ein- und Ausblicke sorgt wie jedes Jahr das Reisekino, in dem man besonders gut in die Ferne schweifen kann. Für noch mehr Programm sorgt die Showbühne im neuen Kleid, die im Foyer A zu finden ist. Wer verreist möchte natürlich auch die schönen Momente festhalten, deswegen hat Veranstalter Reed Exhibitions auch ein Auge auf das Thema Reisefotografie geworfen. Interessierte bekommen in geführten Praxis-Workshops ins Messegeschehen Tipps, wie der nächste Urlaubs-Schnappschuss zum Hingucker wird.

Das diesjährige Partnerland Indonesien verspricht den Besuchern einen Ausflug in eine faszinierende Welt, gefüllt mit Kultur, Kulinarik und unvergesslichen Momenten. Im Vordergrund stehen die berühmten Inseln Bali, Lombok, Raja Ampat und Komodo, sowie Borobudur und Prambanan, Yogyakarta, der Bromo-Krater und viele mehr. Ebenso werden den Besuchern köstliche traditionelle Speisen und Tänze aus dem Land der vielen Götter geboten.

AboClub-Mitglieder zahlen nur € 12,00 statt € 14,90 Eintritt.

Einfach Kupon ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der AboClub-Karte an der Kassa vorweisen. Angebot gültig für max. zwei Erwachsenen-Tageskarten. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Mit einer Eintrittskarte können Sie auch die Vienna Autoshow besuchen.

