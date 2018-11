Die Vielfalt Afrikas, Vergangenheit und Moderne des Kontinents und den besonderen, einzigartigen „Spirit“ zeigt das über zweistündige Showspektakel „Afrika! Afrika!“, das nach einer Idee von André Heller neu inszeniert wurde. Mit dabei ist ein Ensemble der besten Talente von Äthiopien bis zur Elfenbeinküste, von Marokko bis Südafrika sowie von Afro-Amerikanern und Afro-Europäern in der „Diaspora“, die afrikanisches Talent und Temperament mit den kulturellen Einflüssen anderer Kontinente verbinden.

Premiere feierte die Neuinszenierung des Welterfolges im Jänner 2018 in Berlin. Seither haben „Afrika! Afrika!“ über 180.000 Besucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesehen. „Insgesamt hat Afrika! Afrika! europaweit nun fast 4,5 Millionen Besucher erreicht“, erklärt Produzent Hubert Schober von Semmel Concerts, „und ist damit sicher eine der bestverkauften Shows auf dem alten Kontinent. Wir sind glücklich und stolz, dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt zu haben.“

Und Georges Momboye, der neue künstlerische Leiter der Produktion betont: „Es ist mir eine große Ehre, die Vision meines Freundes und Mentors André Heller fortsetzen zu dürfen. Afrika! Afrika! ist mehr als eine außergewöhnliche Show, es ist Hoffnung, Stolz und ein wahrgewordener Traum für viele Afrikaner und eine Bereicherung für jeden Besucher.“

Show ein Mal in Niederösterreich

Aufgrund des großen Erfolges der Show mit Live-Musik, viel Tanz, spektakulärer Akrobatik, extravagaten Sinneseindrücken und jeder Menge Lebensfreude findet die Tournee 2019 eine Fortsetzung – mit neuen Sensationen im Gepäck. Dabei wird die Show auch ein einziges Mal in Niederösterreich gezeigt, und zwar am 15. Mai 2019 in der Arena Nova in Wiener Neustadt.

