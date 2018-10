In einer atemberaubenden Show werden die bekanntesten und beliebtesten Lieder und Melodien der Musicalgeschichte zu einem fesselnden und vielseitigen Bühnenfeuerwerk vereint. Bereits weit über 2 Millionen Besucher machen Die Nacht der Musicals zur erfolgreichsten Musicalgala aller Zeiten.

Unterstützt durch ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept entführen gefeierte Stars der Originalproduktionen das Publikum auf eine über zweistündige Reise quer durch die bunte und vielfältige Welt der Musicals. Dabei verschmelzen die modernen Lieder zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern und sorgen für Gänsehautmomente im Zuschauerraum.

Erfolgsstücke wie die „Rocky Horror Show“, „Mamma Mia“ oder „Cats“ und Musicalklassiker wie „Der König der Löwen“ oder „Tanz der Vampire“ dürfen hierbei selbstverständlich nicht fehlen. Das Musical ist seit der Uraufführung im Jahr 1997 in Wien nicht mehr aus der Musicallandschaft wegzudenken und avancierte zu einer der beliebtesten Produktionen aller Zeiten. Das Ensemble von Die Nacht der Musicals lässt die Zuschauer teilhaben an der mitreißenden Liebesgeschichte zwischen dem jungen und schüchternen Wissenschaftler Alfred und der hinreißenden Wirtstochter Sarah, die von den Vampiren um Graf Krolock als reizende Beute auf ihrem Schloss in Transsylvanien festgehalten wird.

Selbstverständlich kommt auch die Romantik nicht zu kurz. Man kann förmlich das Knistern zwischen Elisabeth und dem Tod oder Christine und dem Phantom der Oper spüren. Abgerundet wird Die Nacht der Musicals durch animierende Choreografien und aufwändige und farbenfrohe Kostüme. Die herausragenden Darsteller verbreiten durch ihre Stimmgewalt und das schauspielerische Talent jede Menge Emotionen und garantieren einen unvergesslichen Abend.

Alle Infos: www.dienachtdermusicals.com

