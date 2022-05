15 % Rabatt auf Tickets Austropop-Party mit „Die3“ im VAZ Tulbing

Foto: Manfred Sebek

D ie bekannte Austropop-Band „Die3“gastiert am Samstag, 18. Juni, im VAZ Tulbing. Veranstalter des Abends ist der Sportklub Lugus Tulbing (SKT) – in Kooperation mit der Donaukultur KG. Der SKT ist ein jungermotivierter Fußballverein, der sich vor allem in der Jugendarbeit sehr engagiert.