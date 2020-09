Die Katamaran-Bauweise sorgt für viel Platz, um die nötigen Abstände einhalten zu können. Im Wellnessbereich mit Sauna, Kneippbecken, Whirlpool können Sie entspannen. Buchen Sie eine Massage oder lassen Sie sich von unserem Friseur aufhübschen.

Route:

Tag 1 | 14 Uhr Boarding und „Leinen los“ in Wien.

Tag 2 | ca. 10 Uhr Ankunft in Linz, Stadtrundgang mit Orgelkonzert in der Stadtpfarrkirche. Unterhaltungsabend an Bord.

Tag 3 | Morgens Ankunft in Passau. Individueller Besuch des Adventmarktes am Domplatz. 13 Uhr Fahrt nach Engelhartszell, Führung und Likörprobe im Kloster Engelszell.

Tag 4 | ca. 11 Uhr Ankunft in Wien.

Ausschiffung und individuelle Heimreise.

Leistungen:

+ Adventkreuzfahrt Wien – Passau – Wien inkl. aller Hafengebühren

+ 3 x Übernachtung in der Doppelkabine der gebuchten Kategorie mit Vollpension

+ freie Benutzung des Wellnessbereichs

+ 2 Unterhaltungsabende im Bordtheater

+ Stadtrundgang mit Orgelkonzert in Linz, Führung Engelszell mit Likörprobe

+ pro Hauptdeck-Kabine: 1 x Teilkörpermassage oder 1 x Hydrojet-Wasserbettmassage, sowie 1 x Bartrasur

Preise pP* (15 % Ermäßigung für NÖN-Aboclub Mitglieder)

2-Bett Kabine Hauptdeck Achtern € 253,– statt € 298,–

2-Bett Kabine Hauptdeck € 296,– statt € 348,–

2-Bett Kabine Oberdeck € 398,– statt € 468,–

2-Bett Kabine Promenadendeck € 423,– statt € 498,–

*Bei Onlinebuchung über www.donaureisen.at. Bei telefonischer/schriftlicher Buchung oder Buchung im Kundenlokal + € 6,- pP Aufschlag.

Buchung mit Angabe der Abonummer und Info Donau Touristik Lederergasse 4-12, 4010 Linz T: 0732 2080 5001 primadonna@donautouristik.com oder www.noen.donaureisen.at