Die Festspiele Stockerau, gegründet 1963, sind eine der wichtigsten Sommertheaterbühnen und Teil des „Theaterfest Niederösterreich“. Unter der Leitung des neuen Intendanten Christian Spatzek steht die kommende Saison unter dem Motto „Nestroy Pur“. Die Premiere von „Einen Jux will er sich machen“ findet am 2. August statt, es folgen weitere 15 Spieltage, jeweils Donnerstag bis Sonntag bis 25. August.

Einmal aus dem Alltag ausbrechen und sich einen tolldreisten Spaß gönnen - wer wollte das nicht? In Nestroys Posse „Einen Jux will er sich machen“ ziehen der Gewürzkrämer- Commis Weinberl und der Lehrbub Christopherl erwartungsfroh nach Wien und geraten prompt in eine kaum aufzuhaltende Turbulenz von Verwechslungen und Verwicklungen.

15 % Rabatt für Abonnenten!

AboClub-Mitglieder erhalten 15 % Rabatt auf Tickets im Vorverkauf. Erhältlich mit dem Kennwort „AboClub“ und Angabe der Abonummer bei der Stadtgemeinde Stockerau unter Tel. 02266/67689.

Preisvorteil gültig für max. 2 Tickets. Karten je nach Verfügbarkeit. Bei Regen findet die Veranstaltung im Veranstaltungszentrum Z2000 statt.

Alle Infos auf www.festspiele-stockerau.at