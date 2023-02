Österreichs größte Zaubershow „Fabulous“

Ein junger Niederösterreicher wandelt auf den Spuren von Harry Houdini und David Copperfield. Mit erst 23 Jahren hat Fabian Blochberger alias Fab Fox aus Krumbach das geschafft, wovon viele träumen: Eine eigene Zaubershow, die sich mit den großen Vorbildern in Las Vegas messen kann. Gezeigt werden Nummern, die es so noch nie auf heimischen Bühnen zu bestaunen gab: Ein echtes Flugzeug erscheint blitzartig auf der Bühne, Zuseher werden durch Raum und Zeit teleportiert, der Künstler schreitet durch Stahl, als wäre er Butter, und verblüfft mit scheinbar unmöglichen Vorhersagen. Magischer Höhepunkt ist ein lebensgefährlicher Feuer-Stunt, der wohl auch den legendären Harry Houdini ins Schwitzen gebracht hätte. Das Kunststück ist so riskant, dass hier immer die Feuerwehr und ein Pyrotechniker vor Ort präsent sein müssen. „Ich will weg vom Klischee, dass ein Zauberer einen Hasen aus seinem schwarzen Zylinder holt. Mein Ziel ist es zu zeigen, dass Zauberei jung, modern, frech und lustig ist“, erklärt Fab Fox.

Um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, setzt Fab Fox auf den britischen „Magic Consultant“ Mark Parker, der schon für Künstler der Universal Studios, „America`s Got Talent“ oder Produktionen in Las Vegas Showkonzepte entwickelt hat. Entsprechend hoch ist der Aufwand für die neue Show, die in Sachen Umfang und Konzeptionierung neue Maßstäbe in Österreich setzt. „Fabulous ist eine verblüffend andere Zaubershow, die mit vielen altbackenen Regeln bricht, um Jung und Alt wirklich zum Staunen zu bringen. Dies erforderte eine zwei Jahre lange Vorbereitungszeit und einen hohen Einsatz von Material und Mitarbeitern. So werde ich von einem 30-köpigen Team aus Tänzerinnen, Technikern und Stagehands begleitet, die mit Hilfe von drei 40 Tonnen schweren Sattelschleppern jede Location in ein zauberhaftes Spektakel verwandeln werden“, so der Künstler.