25-mal Platin, 75-mal Gold – das Edelmetall gab‘s für Die Amigos mehrfach sogar im Doppel-Pack! Und die märchenhafte Karriere des erfolgreichsten Schlager-Duos Europas geht weiter - mit den Liedern der neuen Album-CD "110 Karat“ und der gleichnamigen Tour 2019. Nachdem die Amigos Bernd und Karl-Heinz zunächst deutsche Chartgeschichte (als erfolgreichste Volksmusik-Künstler aller Zeiten) schrieben, gelang dem Duo nun das Kunststück, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gleichzeitig an der Spitze der Charts zu stehen.

Mit über 150 Auftritten pro Jahr sind Bernd und Karl-Heinz Ulrich mit Liedern, die zum Träumen, aber auch Nachdenken anregen, immer ganz nah dran an ihrem Publikum. Hunderttausende von Kilometern legen sie Jahr für Jahr gemeinsam mit dem Auto zurück, um ihre Fans von Dänemark bis nach Kroatien und Italien zu besuchen. „Viele Menschen haben dasselbe Gefühl für manche Lebenssituationen. Und wir sind zwei davon. Wir sind so wie sie. Wir freuen uns, wenn uns die Leute nach den Konzerten ansprechen und uns aus ihrem Leben erzählen, weil wir sie mit unseren Liedern im Herzen und der Seele berührt haben - und wir unsere Erfahrungen so austauschen.“

Ihre einzigartige musikalische Bilderbuchkarriere nahm ihren Anfang in frühester Kindheit der Brüder, die von Anfang an - trotz bescheidener Verhältnisse - von ihren Eltern unterstützt wurden. Karl-Heinz lernte Gitarre und Keyboard spielen und Bernd Schlagzeug. 1970 standen sie als Amigos erstmals auf der Bühne.

Im November 2006 traten die Amigos erstmals bei " Achims Hitparade " (MDR) im deutschen Fernsehen auf und holten sich überlegen den Sieg. Im Dezember wurden sie mit dem Titel "Dann kam ein Engel " zum „Musikantenkaiser“ gekürt. Dieser Erfolg verhalf dem Duo zu einer Einladung in die TV-Show "Die Krone der Volksmusik". Nach dem Auftritt in der Eurovisionssendung "Musikantenstadl" in Bern und einem Interview mit Stadl-Moderator Andy Borg erreichten die Amigos in den internationalen Verkaufs-Charts die " Top 10 ". Über 2 Millionen Tonträger gingen damals allein in den ersten 36 Monaten über den Ladentisch. Zwischenzeitlich zählen die Amigos zu den größten Stars der internationalen Schlagerszene und ernten grenzenlose Begeisterung im deutschsprachigen Europa.

2019 ist das erfolgreichste Schlagerduo Europas erneut auf Reisen. Die Amigos Bernd und Karl-Heinz freuen sich sehr, auch Sie bei Ihren Konzerten begrüßen zu dürfen.

Weitere Infos & Tourtermine: www.showfactory.at

15% Ermäßigung auf Tickets für Clubmitglieder

AboClub-Mitglieder erhalten 15 % Rabatt für Tickets für die Shows in St. Pölten (22.November 2019, VAZ), und Wiener Neustadt (23. November 2019, Arena Nova). Ermäßigte Tickets sind im NÖN-Ticketshop erhältlich!

(Angebot gültig für max. 2 Vollpreistickets im Vorverkauf. Tickets nach Verfügbarkeit)