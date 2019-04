Rudy Giovannini – Muttertagskonzert: Wer einmal ein Konzert des Südtirolers und Grand-Prix-Gewinners erlebt hat, ist verzaubert. Der Künstler besticht nicht nur durch eine unter die Haut gehende fantastische Stimme, sondern auch als charmanter Showmann mit viel Humor. Donnerstag, 2. Mai, 16 Uhr, Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf und Samstag, 4. Mai, 16 Uhr, Babenbergerhalle in Klosterneuburg.

Das Beste von Fantasy – die Jubiläumstournee – mit allen Hits: Freitag, 3. Mai, 20 Uhr, Pielachtalhalle Ober-Grafendorf.

Barbara Balldini – Balldinis Night: In „Balldinis Night“ versammelt Österreichs lustigste Sexualpädagogin die Highlights ihrer vier Kabarettprogramme. Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, Haus der Musik, Grafenwörth

Die Paldauer – hautnah: Freitag, 17. Mai, 19.30 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr, Stadtsaal Hollabrunn.

Alex Kristan – Lebhaft: Samstag, 18. Mai, 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr, Stadthalle Zwettl, Freitag, 14. Juni, 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr, Haus der Musik Grafenwörth

Alexander Goebel – Rote Lippen reloaded: Ein Solo von und mit Alexander Goebel unter dem Titel „Meine Ode an das Mysterium Frau“. Und was wir Männer alles aufführen, um an sie heranzukommen. Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, Haus der Musik, Grafenwörth

Cantores Dei – The reason we sing: Cantores Dei ist seit 43 Jahren fester Bestandteil der österreichischen Musikszene. Der Gospelchor steht, gemeinsam mit der Liveband, für höchste musikalische Qualität. Samstag, 15. Juni, 20 Uhr, Pielachtalhalle Ober-Grafendorf.

