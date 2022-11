Es geht wieder los: Volle Unterhaltung mit Bestmanagement

ANDY LEE LANG

Die erfolgreichste Weihnachtsshow: Seit 1993 begeistert Andy Lee Lang mit seiner jährlichen Christmas-Show tausende von Konzertbesuchern. Amerikanische Weihnachts-Klassiker wie „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“, „Winter Wonderland“ oder „White Christmas“ werden in rockige und swingende Rhythmen verpackt. Zu hören am 2. 12. in Zwettl und 3. 12. in Grafenwörth.

DIE SEER

Die Seer geben auch heuer wieder unter dem Motto „Stad“ einige exklusive und ausgewählte

Konzerte in kleinem Rahmen – und zwar „unplugged“! Es erwartet Sie eine zweistündige, musikalische Reise zu den großen Seer-Balladen mit einigen Liedern aus dem Album „Seer Weihnacht“ und eine Einstimmung auf die bevorstehende „stade Zeit“. Am 17. 12. auch in Ober-Grafendorf.

MONTI BETON & HANS KRANKL

Seit 15 Jahren läuft dieses Erfolgsprogramm des Jahrhundert-Rapidlers und der Wiener Kultband regelmäßig in zahlreichen ausverkauften Konzerthallen in Österreich. Der musikalische Konzertbogen spannt sich von den allseits bekannten amerikanischen und englischen Songjuwelen hin zu Hits und Raritäten. Berührend und auch heiter, am 9. 12. In Ober-Grafendorf.

MARKUS HIRTLER

Ermi-Oma möchte gerne zu Hause bleiben – so lange es geht. Die Lösung: Eine 24-StundenPflegeagentur wird angeheuert. Die durch Hochglanzbroschüren geweckten Vorstellungen der Ermi-Oma begegnen dem Pflegealltag und dem Alltag der Pflegenden. Markus Hirtler als Ermi-Oma zu sehen am 29. 11. in Zwettl, am 30. 11. in Hollabrunn, am 1. 12. in Grafenwörth und am 2. 12. in Ober-Grafendorf

AboClub-Vorteil:

Abonnenten erhalten 2 Euro Rabatt auf Tickets. Rabatt gültig unter Angabe der Abonummer per Mail an office@bestmanagement.at oder 01/952 49 89