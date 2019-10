Die Italo-Band Insieme, bestehend aus den vier großartigen Stimmen von Christian Deix, René Velázquez Díaz, Monika Ballwein und Erik Arno performen am 12. Dezember 2019 um 19.30 Uhr zum ersten Mal ihre neue Weihnachtsshow „Merry MiXmas – Die Insieme Weihnachtshow“ im Haus der Musik in Grafenwörth. Insieme steht für großartige Musik und viel Humor – die perfekte Mischung für einen unterhaltsamen vorweihnachtlichen Abend mit den Liebsten. Internationale X-Mas Songs wie „White Christmas“ oder „Feliz Navidad“, ausgesuchte Raritäten in Italienisch, Spanisch und Englisch, klassische Songs von Pavarotti und Bocelli, aber auch traditionelle Weihnachtslieder aus Österreich, wie „Es wird schon glei dumpa“ werden zum Besten gegeben – ein Abend bei dem Weihnachtsstimmung garantiert ist. Mit der neuen Weihnachtshow beweisen die vier Ausnahmekünstler einmal mehr ihr vielseitiges musikalisches Talent.

2 Euro Rabatt für AboClub-Mitglieder!

Mitglieder des NÖN AboClubs erhalten 2 Euro Rabatt auf Tickets im Vorverkauf auf NÖN.at/ticketshop!

Preisvorteil gültig für max. 2 Tickets, je nach Verfügbarkeit.