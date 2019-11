Von 14 bis 20 Uhr ist das VAZ in St. Pölten einmal mehr Schauplatz eines vergnüglichen Nachmittages, an dem Tanzen und Musik nicht zu kurz kommen sollen. Der Seniorenball im VAZ St. Pölten hat sich mit tausenden Besuchern zur größten Tanzveranstaltung für Senioren in Niederösterreich entwickelt.

Die KUSCHELROCKER führen mit Musik und Unterhaltung durch das Programm beim Seniorenball 2020. In Kooperation mit Tanzschulen und Turniertänzern haben die Kuschelrocker ein Repertoire erarbeitet, das sämtliche gängigen Tanzrichtungen abdeckt (Berücksichtigung internationaler Takt- bzw. Rhythmusvorgaben). Die Kuschelrocker halten für Ihr Publikum ein Verwöhnprogramm der Extraklasse bereit. Durch das breitgefächerte Repertoire kann sich die Band gefühlvoll auf die Wünsche des Publikums einstellen. Auch so, dass man sich bei Tisch noch unterhalten kann.

Saaleinlass ist um 12:00 Uhr, so werden hungrige Mägen pünktlich zur Mittagszeit am reichhaltigen Buffet verwöhnt!

AboClub-Mitglieder zahlen nur € 12,– (statt € 14,–). Ermäßigte Tickets gegen Vorlage der NÖN-AboClub-Karte beim VAZ St. Pölten (Kelsengasse 9), Tel. 02742/71400 erhältlich. Angebot gültig für max. 2 Eintrittskarten.