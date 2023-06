„Jedermann Razelli RMX“ mit hochkarätiger Besetzung in Wieselburg

Philipp Hochmair ist der Jedermann der zeitgenössischen Popkultur. In seiner neuinterpretierten und von Kritikern hochgelobten Version des Mysterienspiels von Hugo von Hofmannsthal, „Jedermann Reloaded“, verwandelt der Publikumsliebling „das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ in eine faszinierende Sprech-Konzert-Performance. Nun hat sich der Romy-Preisträger in einer weiteren neuen Form an das Thema angenähert, diesmal mit dem österreichischen Avantgarde-Musiker Kurt Razelli. In einer auf die wesentlichen Passagen komprimierten, verdichteten Version bereitet der Mashup-Künstler Hochmairs vielstimmigen Monolog mit filmepischen Klangflächen und dramatischen Soundscapes neu auf. Die beiden Individualisten schaffen mit ihrem „Jedermann Razelli RMX“ einen dynamischen Musik-Höhepunkt, der mitreißender kaum sein kann und den Hochkulturstoff überraschend rau, lärmend, kratzig, aber vor allem auf eine berauschende, noch nie dagewesene Art und Weise quasi neu erfindet.

Philipp Hochmair ist seit Jahren ein Publikumsmagnet auf den Theaterbühnen. Unvergesslich bleibt sein Auftritt im „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen im Jahr 2018, als er kurzfristig für Tobias Moretti eingesprungen ist und seine charmante Rolle als Joachim Schnitzler bei der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“. Mit seiner energiegeladenen Einmann-Performance „Jedermann Reloaded“ begeistert er regelmäßig das Publikum zusammen mit seiner Band „Elektrohand Gottes“. Außerdem durfte er bereits in die Rolle des Mephisto, Dorfrichter Adam und Torquato Tasso schlüpfen. Kürzlich war er in der Rolle des Reinhard Heydrich im ORF und ZDF in „Die Wannseekonferenz“ zu sehen, seine bisher größte Herausforderung.

12. August 2023, Schloss Wieselburg, Beginn 19:30

