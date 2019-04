Bei der Urlaubsbox bestimmt jeder selbst, wann und wohin die Reise gehen soll. Der Auswahl sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es etwa, eine Urlaubsbox als Geschenk zum Muttertag mit einem „Städtetrip für Zwei“. Egal ob nach Hamburg, München, Berlin, Rom, Venedig, Florenz, Prag, Budapest, Bratislava oder nach Wien – für Mama ist sicher das Richtige dabei.

Wer mit der Urlaubsbox auf Entdeckungsreise an einem Termin seiner Wahl geht, kann Europa dabei von seinen schönsten Seiten entdecken. Dabei warten zwei Übernachtungen (mit Frühstück) in einem Traumhotel in einer der schönsten Metropolen Europas. Europas begehrteste Städte werden mit Flair, Geschichte und heimischer Kulinarik begeistern. Die verfügbaren Hotels liegen zentral und beinhalten ein reichhaltiges Frühstück.

Urlaubsbox

Unser Tipp: Ein Städtetrip nach Wien: Umgeben von Schönheit und historischer Architektur, passt sich im neunten Bezirk das stilvoll ausgestattete Arthotel ANA Gala Vienna perfekt an die geschichtsträchtige Umgebung an.

20 Euro Rabatt für AboClub-Mitglieder

AboClub-Mitglieder erhalten 20 Euro Vergünstigung auf das gesamte Sortiment! Einfach online auf www.urlaubsbox.com/noen buchen oder mit dem Kennwort „NÖN“ und der Abonummer telefonisch unter 0732/651818-36 bestellen. Preisvorteil gültig bei Bestellungen bis 31. Mai 2019.