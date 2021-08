Jung, bunt, kritisch und modern trifft auf historisches Ambiente – im September wartet ein kunterbuntes Programm auf alle, die Neues entdecken und Spannendes erleben möchten.

Theater und Akrobatik, Musik, Tanz sowie verschiedene Workshops erwarten die Besucher:innen von 16. bis 19. September beim Festival Cirque Neubruck. Das gesamte Schlossareal Neubruck bei Scheibbs ist während des gesamten Festivals frei zugänglich und lädt zum Bummeln, Staunen und Verweilen ein.

Vier Tage lang verwandelt sich das Areal des Töpperschloss Neubruck in ein Festivalgelände, das mit seinen Programmpunkten sowohl Familien und Kinder als auch Kunstbegeisterte anspricht. So kann man sich beispielsweise auf Vorstellungen der Compagnie Pas de Deux aus der Schweiz freuen, die in ihren Stücken Artistik, Musik, Akrobatik und Jonglage miteinander verknüpfen und damit Geschichten erzählen. Bewegungskünste aller Art zeigen unter anderem Aerial Me mit ihrer Luftakrobatikeinlage oder in_tensegrity mit akrobatischen Leistungen mit einer in der Luft schwebenden Baumwurzel. Mit Workshops aller Art – für Jung und Alt! – wird (Zeitgenössischer) Zirkus aktiv erlebbar.

Ein buntes Rahmenprogramm (u.a. mit Fahrradverleih „Hochverrad“ und Petflaschenrakete des kreativen Trios „Die Schrotter“ oder schmackhafte Popcorn von in_tensegrity) sorgt für Festivalstimmung, die den Zirkuszauber greifbar macht.

Zeitgenössischer Zirkus wird als Erweiterung des altbekannten, traditionellen Zirkus gesehen: Beim traditionellen Zirkus stehen beispielsweise Akrobatik und Jonglage als einzelne Disziplinen im Vordergrund, der Zeitgenössische Zirkus kombiniert Kunstformen wie Artistik, Musik und Bewegungskünste miteinander.

Veranstaltungsort:

Schloss Neubruck

Neubruck 2

3270 Scheibbs

Tickets sind unter www.ntry.at/cirqueneubruck erhältlich.