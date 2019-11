Regionales Handwerk und einzigartige Geschenkideen entdecken, typische Schmankerl genießen, weihnachtlichen Klängen lauschen oder selbst Weihnachtskekse backen? Das und vieles mehr erwartet Sie beim Schloss Hof Weihnachtsmarkt, der sich seit dem letzten Jahr besonders herausgeputzt hat.

Der Weihnachtsmarkt bietet BesucherInnen zahlreiche Gelegenheiten, die Adventzeit im Rahmen der vier Eckpfeiler Kunsthandwerk, Kulinarik, Konzerte und Kinderwelt interaktiv zu erleben. Ein riesengroßer Adventkranz, ein Sternenhimmel und leuchtende Schneeflocken tauchen die charmanten Innenhöfe und das gesamte Schloss Hof Areal wortwörtlich in ein neues Licht und verbreiten (vor)weihnachtliche Stimmung. Um am weitläufigen Areal garantiert keine Stände bzw. Programmpunkte zu verpassen, zeigen überdimensionale Schutzengel den Weg. Auch unter den rund 90 AusstellerInnen finden sich zahlreiche neue Gesichter, die mit viel Liebe zum Detail im Innen- und Außenbereich ihr vielfältiges Produktsortiment präsentieren. Süße und deftige Köstlichkeiten und wärmende Punschvariationen laden bei den außergewöhnlichen Stehtischen in Tier- und Baumform zum Verweilen ein.

Von 16. November bis 22. Dezember, jeden Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr.

Alle Infos, Programm und Ausstellerverzeichnis: https://www.schlosshof.at/alle-veranstaltungen/schloss-hof/event-detail/veranstaltung/schloss-hof-weihnachtsmarkt-2019/

Minus 20 Prozent im AboClub!

AboClub-Mitglieder erhalten 20 % Rabatt auf den Kombi-Eintritt „Weihnachtsmarkt und Schlosseintritt“ (ausgenommen Führungen) für max. 2 Erwachsenentickets. Einfach Kupon ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der AboClub-Karte an der Kassa vorweisen.

NÖN_AboClub_Schloss Hof - Weihnachtsmarkt.pdf (pdf)