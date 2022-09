Rosentaler Hof: Radlerherbst in Kärnten

Erradlen Sie mit dem Rennrad bei besten Bedingungen die Passstraßen oder radlen Sie mit dem Gravelbike die Drau entlang. Nach dem Sport geht es dann zur Entspannung in den Wellnessbereich mit Hallenbad und Sauna oder in den 1ha großen Garten mit Swimmingpool. Und am Abend gibt's ein regionales 5-Gang-Abendmenü.

Der Rosentaler Hof bietet Ihnen:

• Spezielle Ausstattung für Radfahrer

• Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna usw.

• Weitläufigen Naturgarten mit Pool, vielen Bäumen als Schattenspender und den Mühlbach als Kneippweg

• Radverleih mit E-Bikes

• Familiäres, bodenständig-traditionelles Ambiente

• Regionale Küche mit regionalen Zutaten

• Einen idealen Ausgangspunkt für viele Radtouren

• Wir liegen im Herzen von Kärnten!

AboClub-Vorteil: Abonnenten erhalten 20% Rabatt auf Urlaubsbuchungen im Rosenzimmer! Jetzt einloggen und Vorteil genießen.