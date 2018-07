Die Sommerpause ist vorbei und die neue Bundesliga-Saison ist endlich wieder voll im Gange. Am 25. August begrüßt der SKN in der NV-Arena den FK Austria Wien – und der NÖN AboClub verlost 25 x 2 Tickets für diesen Fußball-Kracher!

Mitspielen ist ganz einfach: Postkarte mit dem Kennwort „SKN vs. Austria Wien“ & Abonummer an: NÖN-AboClub, Gutenbergstr. 12, 3100 St. Pölten, eine Mail an aboclub@noen.at schicken oder hier teilnehmen:

Die Teilnahme ist bis 16. August 2018 möglich.