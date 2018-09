Bei der Urlaubsbox bestimmt jeder selbst, wann und wohin die Reise gehen soll – egal ob Städtetrip, Romantikurlaub, Sport- oder Wellnesstage in ganz Europa.

urlaubsbox.com

Wer einmal unbeschwerte Tage voller Genuss in einem exklusiven Hotel, mit viel frischer Landluft, herrlichen Naturerlebnisse und regionalen Schmankerl genießen möchte, ist mit der Urlaubsbox „Raus auf’s Land“ gut beraten (für Abonnenten um € 119,– statt € 169,90). Oder wie wäre es mit einem Verwöhn-Wochenende in einem Luxus- oder Schlosshotel (für Abonnenten um € 199,– statt

€ 299,–)? Vielleicht ist das Freigut Thallern in Gumpoldskirchen gleich das Richtige.

Südlich von Wien in der Thermenregion empfängt das Freigut Thallern in einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem 14. Jahrhundert, das mit modernen Elementen kunstvoll erweitert wurde. Auf dem traditionellen Weingut erwarten die Besucher liebevoll eingerichtete Zimmer im Landhausstil, die jeglichen Komfort bieten.

Die gesamte Auswahl an Urlaubsboxen und Hotels gibt es unter www.urlaubsbox.com/noen oder unter 0732/651818-36

urlaubsbox.com

Urlaubsbox: 3x AboClub-Vorteil

Minus € 100,– für die Urlaubsbox „Exklusive Tage“, minus € 50,– bei „Raus aufʼs Land“ und minus € 20,– bei allen weiteren!

Für NÖN-Abonnenten gibt es bis 10. November 2018 drei tolle AboClub-Vorteile: Sie erhalten nicht nur 20 Euro Rabatt auf Urlaubsboxen, sondern auch zwei spezielle Angebote. Die „Raus aufs Land“-Box enthält zwei Nächte für zwei Personen in einem Landhotel um nur € 119,- (statt € 169,-), die „Exklusive Tage“-Box lockt mit 3 Tagen für zwei Personen in einem Luxushotel um nur € 199,- (statt € 299,90).

Buchungen & Infos:

Online auf www.urlaubsbox.com/noen oder mit dem Kennwort „NÖN“ und Angabe der Abonummer telefonisch unter 0732/651818-31.

Vorteilspreis gültig bei Bestellungen bis 10. November 2018.