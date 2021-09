Gab es im vergangenen Jahr Pandemie-bedingt nur eine begeistert aufgenommene „Operettenrevue“ zu erleben, so wird 2021 „Wiener Blut“ nun in voller Pracht im Zentrum der Herbsttage stehen. Johann Strauß‘ letzte Operette, deren Uraufführung der MelodienKönig nicht mehr erleben durfte, ist eines der bekanntesten und erfolgreichsten Werke dieses Genres. Herbsttage-Intendant Michael Garschall hat in diesem Jahr ein ganz besonders exquisites Überraschungspaket für sein Publikum geschnürt: Daniela Fally wird in Blindenmarkt ihr Regie-Debüt geben! Die international gefragte Sopranistin und Parade-„Adele“ unserer Zeit sprüht nur so vor Ideen!

Man darf gespannt sein auf eine herausragende „Wiener Blut“- Interpretation einer begeisterten Strauß-Verehrerin: „Die Operette und unsere Wiener Musik sind seit jeher meine ganz große Leidenschaft. Daher freue ich mich sehr, dass mir Intendant Michael Garschall die Möglichkeit einer ersten Regiearbeit in Blindenmarkt eröffnet hat. Mein Team und ich planen einen hoch unterhaltsamen, schwungvollen, und vor allem urwienerischen Operettenabend!“ macht Daniela Fally neugierig auf ihr „Wiener Blut“. Mit gleich zwei Bühnenbildnern, dem vielseitigen und Blindenmarkt-erprobten Marcus Ganser und dem Theaterzauberer Sam Madwar, arbeitet Daniela Fally zudem an einer sensationellen Bühnenlösung, die die Zuseher*innen in Staunen versetzen wird. Intendant Garschall zeigt sich auch von den großartigen Mitwirkenden überzeugt: „Wir haben das beste Ensemble, das man sich für Wiener Blut wünschen kann - echte Kaliber auf der Herbsttage-Bühne! Es wird ein Operetten-Fest!“

Als „Gräfin“ und „Graf“ sind Sarah Tuleweit und Clemens Kerschbaumer zu erleben. „Pepi“ und „Josef“ sind die profilierten Bühnencharaktere Katrin Fuchs und Andreas Sauerzapf. Kerstin Grotrian gastiert in ihrer Paraderolle „Franzi“. Geburtstagskind Willi Narowetz ist wie schon 2004 als „Kagler“ zu erleben, KS Ernst-Dieter Suttheimer in seiner Paraderolle als „Fürst Ypsheim“. Erzkomödiant Marcus Ganser schlüpft in mehrere Rollen und Publikumsliebling Gabi Schuchter gibt die Köchin“ Anna“. Dirigent und Ehrenmitglied Kurt Dlouhy leitet das Salonensemble des Kammerorchesters Ybbsfeld und Choreografin Monica Rusu-Radman sorgt für beschwingte Tanzeinlagen.

Wiener Blut, Premiere 8.10.2021,

Vorstellungen sind derzeit bis 26.10.2021 geplant, Verlängerung möglich.

Weitere Highlights der Herbsttage Blindenmarkt 2021

Tony Makkaroni. Ohrenschmaus im Opernhaus, 10.10. Spektakel für die gesamte Familie, Eine Produktion der operklosterneuburg.

Matinee zum 70. Geburtstag von Willi Narowetz, 17.10.

Konzert für alle, Klassik-Hits für Groß und Klein. Bei freiem Eintritt, 26.10.

Weitere Informationen www.herbsttage.at

Karten unter 07473 / 666 80. Abonnenten erhalten bei Angabe der Abonummer € 4,- Rabatt auf den Ticketpreis für max. 2 Tickets pro Person.