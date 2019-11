Die Gäste dürfen sich wie schon auch in den Jahren zuvor auf ein fulminantes Programm freuen. Die mit musikalischen Einlagen gespickte feierliche Eröffnung mit dem Eröffnungskomitee bestehend aus Jungdamen und Jungherren des Marchfelds sowie der traditionelle Einmarsch der 23 Marchfelder Bürgermeister zu den Klängen des eigens für diesen Abend komponierten Marsch „Die Marchfelder“ von Peter Platt stimmen auf eine rauschende Ballnacht ein.

Neben den beiden prachtvoll dekorierten Ballsäle werden viele weitere Programmhighlights dargeboten: musikalischer Hochgenuss mit der Philharmonie Marchfeld, dem Austria Swingtett und The BigBang, die traditionelle Open Air- Mitternachtseinlage mit Feuerwerk, eine Künstler-Tombola, Casino-Flair sowie ein vielfältiges kulinarisches Angebot mit Weinbar, Heurigen, Café, Sektbar und unserer regionalen Ball-Gastronomie in den Ballsälen. Jung und Alt können bis in die frühen Morgenstunden beim „Snow Ball Clubbing“ powered by Obertauern und Landjugend Marchfeld das Tanzbein schwingen. Auch die allseits beliebte Publikumsquadrille kurz vor Mitternacht darf natürlich nicht fehlen. Die Band Coverbeets wird den Gästen bei der Weinbar einheizen.

AboClub-Mitglieder erhalten „Falnierkarten (keine Sitzplatzreservierung enthalten) um 30 statt 35 Euro! Kartenbestellungen mit dem Kennwort „Abo-Club“ und Angabe der Abo-Nummer unter 02742/25806037 oder per Mail an jarmila.lintner@amipro.at