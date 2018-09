Entspannt und vom Wetter unabhängig in einigen der 140 Geschäften stöbern und einkaufen oder sich in den Gastronomiebetrieben kulinarisch verwöhnen lassen, das kann man im

G3 Shopping Resort in Gerasdorf. Ein Einkaufserlebnis mit allen Sinnen wird da am Rande der Bundeshauptstadt geboten. Und im Herbst kann man dort auch noch in das Weltall eintauchen. Die Ausstellung „Terra Blue" von 10. bis 22. September hat den globalen Wandel der Erde zum Inhalt und wurde in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt.

Ein Blick auf den blauen Planeten

Man glaubt, den Planeten Erde zur Genüge zu kennen. Aus dem Weltraum, mit Satelliten beobachtet, ergeben sich jedoch vollkommen neue Perspektiven und Erkenntnisse. Sie erzählen davon, wie wenig man erst von den großen globalen Zusammenhängen versteht, die das Klima und das Leben auf der Erde steuern. Der „Blaue Planet“ ist einem ständigen Wandel unterworfen. Dies hat zum einen natürliche Ursachen. Zum anderen greift der Mensch immer weiter in die Natur ein und prägt die Erde mit – und das in einem atemberaubenden Tempo. Der Klimawandel ist in aller Munde.

Die Ausstellung ist zudem mit einem Gewinnspiel verbunden. Wer alle Fragen richtig beantwortet, wird mit attraktiven Preisen belohnt. Als Hauptgewinne winken drei kleine Meteorite – außerirdische Materie.

Die Ausstellung ist auch für Schulen geeignet und selbsterklärend.

