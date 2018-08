Alles für den Sommer

Von der Sonnencreme über das neue Strandoutfit, von Badeaccessoires bis zum Ventilator – in den 130 Shops findet man alles, was man im Sommer braucht. Die G3 Gastronomie – im Center und in der Sommer Lounge – macht einen Shopping-Trip ins G3 noch genüsslicher und lohnender.

Alle Infos rund ums Einkaufszentrum: www.g3-shopping.at

NÖN-AboClub-Vorteil

NÖN-Abonnenten erhalten € 5 geschenkt bei einem Gutscheinkauf ab € 25! Sie zahlen z.B. € 25 und erhalten einen Gutschein im Wert von € 30.

Einfach Kupon hier downloaden, ausschneiden und gemeinsam mit der AboClub-Karte beim G3-Infopoint vorweisen.

NÖN_AboClub-G3-Shopppingresort (pdf)

Kupons sind auch direkt beim G3-Infopoint erhältlich. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Pro AboClub-Karte EIN vergünstigter Gutschein erhältlich.