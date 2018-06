Wer diesen Sommer Spaß und Abwechslung sucht, wird im G3 Shopping Gerasdorf fündig. Bis 15. Juli lockt die G3 Sommer Lounge mit chilliger Atmosphäre und einzigartigen Erlebnissen.

G3 Sommer Autokino: Von 1. bis 8. Juni verwandelt sich ein Teil des G3 Parkplatzes zu einem echten Autokino. Jeden Abend wird ein anderer Blockbuster-Klassiker auf der großen Leinwand gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos, die Platzanzahl limitiert. Die Zuteilung der Plätze erfolgt nach dem „First come – first serve“-Prinzip. Rechtzeitig da zu sein lohnt sich, denn dieses Erlebnis sollte man sich nicht entgehen lassen.

Public Viewing: Im Rahmen der WM wird das G3 dann zur Fanzone. Auf einer 32 m² großen Leinwand werden die spannenden Fußball-Matches live übertragen. Gemütliche Liegestühle, ein Gastrobereich und ein großes Human Soccer-Feld stehen ebenfalls bereit und haben auch an spielfreien Tagen viel zu bieten.

Die G3 Sommerlounge hat täglich eine Stunde vor Spielbeginn bis eine Stunde nach Spielende geöffnet.

Auch auf die jüngsten Besucher der G3 Sommer Lounge wartet ein buntes Programm: 2 Hüpfburgen, ein Kinderkino, eine Malstation, ein Kinder-Fußballfeld und weitere Highlights sorgen für Spaß und Action für die gesamte Familie.

Alles für den Sommer

Von der Sonnencreme über das neue Strandoutfit, von Badeaccessoires bis zum Ventilator – in den 130 Shops findet man alles, was man im Sommer braucht. Die G3 Gastronomie – im Center und in der Sommer Lounge – macht einen Shopping-Trip ins G3 noch genüsslicher und lohnender.

Alle Infos rund ums Einkaufszentrum: www.g3-shopping.at

NÖN-AboClub-Vorteil

NÖN-Abonnenten erhalten € 5 geschenkt bei einem Gutscheinkauf ab € 25! Sie zahlen z.B. € 25 und erhalten einen Gutschein im Wert von € 30.

Einfach Kupon hier downloaden, ausschneiden und gemeinsam mit der AboClub-Karte beim G3-Infopoint vorweisen.

NÖN_AboClub-G3-Shopppingresort (pdf)

Kupons sind auch direkt beim G3-Infopoint erhältlich. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Pro AboClub-Karte EIN vergünstigter Gutschein erhältlich.