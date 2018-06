In einem großen Cockpit erlebt man die Landung aus der Pilotenperspektive, in einem überdimensionalen Koffer erfährt man mehr über die Gepäckslogistik, eine Nachbildung des 106 Meter hohen Towers zeigt den Airport aus der Sicht der Fluglotsen und ein spektakulärer 24-Stunden-Film macht den regen Dauerbetrieb des Airports deutlich – in der neuen Besucherwelt am Flughafen Wien kann man in die Welt des Fliegens eintauchen. Gestaltet wurde der Erlebnisraum von der Tom Storyteller GmbH, dem Unternehmen des Kinderbuchautors und TV-Stars Thomas Brezina.

Die Besucherwelt bietet damit drei abenteuerliche Attraktionen: Eine große Besucherterrasse, die 180-Grad Sicht auf das Flughafen-Vorfeld und damit Blick auf das rege Treiben am Airport bietet, den neuen Erlebnisraum mit multimedialen Installationen rund um das Thema Luftfahrt und die Flughafentour. Hierbei wird mittels Rundfahrt im Autobus das Flughafen-Vorfeld erkundet und dabei spektakuläre Starts und Landungen sowie Flugzeugabfertigungen beobachtet.

Weitere Infos: www.viennaairport.com/besucherwelt

