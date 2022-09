Schritt für Schritt zum Gartenglück

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Naturnaher Stil, geometrische Formen oder dezente Farbgebung – durch das Spiel mit Wasser und Licht können ungewöhnliche Akzente gesetzt werden. Ein schöner Garten will anschließend auch gepflegt werden: Heckenschneiden, Obstbaumschnitt, Unkrautmanagement, Vertikutieren usw… Sie brauchen dabei Hilfe? Dann sind Sie beim Maschinenring richtig, denn bei uns haben Sie nur eine einzige Ansprechperson, welche alles für Sie organisiert. Und das Beste dabei: Den Maschinenring gibt es fünfzehn Mal in NÖ – also garantiert auch in Ihrer Nähe! Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen direkt aus der Region, die Anfahrtswege werden so kurz wie möglich gehalten und die Rohmaterialien, wenn möglich, bei Betrieben im Ort besorgt.

Informationen:

Web: www.maschinenring.at

Kontakt: Maschinenring-Service NÖ-Wien eGen

Zentrale in Mold 72, 3580 Horn | 15 Geschäftsstellen in ganz Niederösterreich

AboClub-Vorteil:

Abonnenten erhalten minus 50% auf eine Gartenberatung. Einfach einloggen und Rabatt einlösen!