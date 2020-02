Die "Ab Hof" ist europaweit einzigartig und lockt jährlich über 35.000 Besucher an. Mehr als 300 Aussteller bieten ein umfangreiches Waren- und Dienstleistungsspektrum. Hier finden Milch-, Fleisch-, Gemüse-, Wein-, Getreide- und Obstbauern alles, was sie für die Lebensmittelherstellung sowie Vermarktung benötigen. Ein Schwerpunkt ist zudem den Imkern gewidmet. Die Messe deckt nicht nur alle Fachbesucher-Interessen ab, sondern ermöglicht auch für Konsumenten Verkostungs- und Einkaufsmöglichkeiten hochwertigster Agrarprodukte.

Ein zentrales Element für erfolgreiches Wirtschaften ist Information. Hierfür bietet die Ab Hof zahlreiche Beratungsstände: Landwirtschaftskammer, Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Landesregierung und einschlägige Verbände stehen mit ihren Experten zur Verfügung. Zudem ist das landwirtschaftliche Schulwesen stark vertreten und bietet die Gelegenheit, sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Etwa 22 % der Aussteller sind aus dem benachbarten Ausland, was das Alleinstellungsmerkmal der Messe unterstreicht. Auch unter den Besuchern registrierte die Messe Wieselburg in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Besucheranteil aus dem benachbarten Ausland.

Die Ab Hof ist von 6. bis 9. März 2020 (Freitag bis Montag) täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Konsumententeil in der Wieselburger-Halle (Halle 10) und NÖ-Halle (Halle 11) ist am Freitag und Sonntag bis 19:00 Uhr und am Samstag anlässlich des Steirerabends bis 00:00 Uhr geöffnet.

Alle Infos: www.messewieselburg.at

AboClub-Mitglieder zahlen nur die Hälfte!

AboClub-Mitglieder zahlen nur € 4,00 statt € 8,00 Eintritt. Einfach Kupon ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der AboClub-Karte an der Kassa vorweisen.

Ab Hof 2020.pdf (pdf)

Für max. 2 Tagestickets, gültig an allen Messetagen, nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.