Die Messe präsentiert aktuelle Themen aus den Bereichen Bauen, Energie und Wohnen, im besonderen Fokus auf Gesundheit und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus bietet die „Bau & Energie“ rund 180 Aussteller mit Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Hausbau, renovieren, Heizung und Energie, Einrichtung, Sanitär & Wellness, Bautischlerarbeiten, Finanzierung, Solar und Photovoltaik.

„Bau g’sund“ lautet die Devise, denn den Großteil unseres täglichen Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen und sind dort physikalischen, chemischen und biologischen Risikofaktoren ausgesetzt. Die Umwelteinflüsse wirken sich zunehmend belastend auf Gesundheit und Wohlbefinden aus, wie zahlreiche Studien belegen. 80% der belastenden Einflüsse spielen sich aber in den eigenen vier Wänden ab und können daher in hohem Maße eigenverantwortlich beeinflusst und gestaltet werden. Die Baubiologie bietet Antworten und Lösungen, wie Risiken aus dem Umfeld von Bauen, Wohnen und Arbeiten vermieden oder reduziert werden können. In Zusammenarbeit mit dem baubiologischen Institut wird heuer im Ausstellungs- aber auch im Vortragsprogramm großes Augenmerk auf Baubiologie und gesundes, nachhaltiges und ökologisches Bauen und Wohnen gelegt.

Natürlich spielen auch die großen Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Lebensqualität spielt eine wesentliche Rolle. Weiterhin großes Augenmerk wird auf ein fachlich hochstehendes Vortrags- und Rahmenprogramm gelegt. Hier wird eine geballte Ladung an Zusatzinformation geboten, die man sich nicht entgehen lassen darf. Altbausanierung, Photovoltaik, E-Mobilität, Energieeffizienz oder die richtige Heizungsanlage stehen hier ebenso auf dem Programm wie Vorträge zu den Themen „klimapositive Gartengestaltung“ oder „Hausplanung – Der (fast) perfekte Grundriss“.

Alle Infos und das vollständige Programm: www.messewieselburg.at

