An zwei Tagen im Frühsommer kommt der Berg in Bewegung: Dann präsentieren die Gipfelklänge unvergessliche Kultur in freier Natur. Hunderte Wanderer kommen dabei in den Genuss von regionalen Köstlichkeiten und unterschiedlichster Musik am Weg. Wiesen, Almen und Hütten werden zu Open-Air-Bühnen. Unter der musikalischen Leitung von Suzie Heger beschallen heimische und internationale Musiker die Alm live – Wiese oder Hütte werden zur Bühne am Berg.

2019 werden die Gipfelklaenge in St. Aegyd am Neuwalde und am Muckenkogel Station machen. Es wird wieder stimmungsvolle Wanderungen und launige Auftritte regionaler und internationaler Künstler in der beeindruckenden Kulisse des Traisen-Gölsentales geben. Jazz, Weltmusik, aber auch Klassisches steht auf dem Musikprogramm.

Samstag, 8. Juni: St. Aegyd am Neuwalde

Tourverlauf: Holzhof Herzerl-Mitzi - Gippeltörl - Gippelhütte - Gippelgipfel (optional) - Holzhof Herzerl-Mitzi

ca. 13 km (5 h Wanderdauer), mit Gippelgipfel-Aufstieg 15,5 km (6 h Wanderdauer)

Die Künstler: Lorenz Raab und Tobias Ennemoser | Federspiel | Hazmat Modine

Sonntag, 9. Juni 2019: Muckenkogel

Tourverlauf: Bergstation Muckenkogel - Traisnerhütte - Klosteralm

ca. 6 km (2,5 h Wanderdauer)

Die Künstler: Die vier Ausseer Geiger mit Toni Burger | Wieder, Gansch & Paul

NÖN-Abonnenten erhalten 50 % Rabatt auf Tickets im Vorverkauf!

Gesamtes Programm und ermäßigte Tickets auf www.gipfelklaenge.at

Rabatt-Code für Online-Buchung: NÖNABOGK

Die NÖN-AboClub-Karte bitte vor Ort vorweisen.

Angebot gültig für max. 2 Vollpreistickets, Karten je nach Verfügbarkeit.