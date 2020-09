Der Kreativität sind in der Gartengestaltung keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es mit einer ungewöhnlichen Gartenwelt, etwa im asiatischen Stil, modern mit geometrischen Formen und dezenten Farbgebungen oder mit Wasserspielen oder atmosphärischen Lichtkonzepten? Oder soll es ein traditioneller, naturbelassener Bauerngarten werden, in dem sich Nützlinge wohl fühlen und Gemüse angebaut werden kann? Ob es um kleine, einzelne Rasenflächen und große Pflasterbereiche, ganze Gartenzimmer und Sitzbereiche geht: Alle Kriterien und auch die Lebensumstände des Gartenbesitzers sollten im Optimalfall im Vorhinein berücksichtigt werden. Die Experten des Maschinenring setzen die Ideen und Wünsche kreativ um.

Wünsche und Vorstellungen auf Papier bringen

Eine ausführliche Beratung von Gartenexperten kann Entscheidungen erleichtern, eine professionelle Gartenplanung stellt zudem sicher, dass man an seinem Garten langfristig viel Freude hat. Die Gartenplaner des Maschinenring designen den ganz persönlichen Traumgarten nach den Vorstellungen und Wünschen der Kunden. Nach einem umfangreichen Beratungsgespräch machen sie sich ans Werk und entwerfen einen Plan – damit man schon vor Beginn der ersten praktischen Arbeiten weiß, wie der Garten aussehen wird.

Neben der Gestaltung des Gartens übernimmt der Maschinenring natürlich auch gerne die laufende Pflege – ganzjährig oder für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel während eines längeren Urlaubes.

