Wer Veränderung erleben will, reist nach Linz. Keine andere Stadt hat in den vergangenen Jahren solch einen beeindruckenden Wandel hinter sich.

Die UNESCO City of Media Arts begeistert mit einer lebendigen Innenstadt, dem urbanen Flair an der Donau, mit einzigartigen Museen und hoch gelobten Inszenierungen in den Musikhäusern. All das hat die Stadt zu dem gemacht, was sie heute ist: Eines der spannendsten, urbanen Zentren Österreichs.

Dort, wo Anton Bruckner sich zu Hause fühlte und Mozart seine Linzer Sinfonie schrieb, begeistern noch immer musikalische Leistungen das Publikum. Im Musiktheater erleben Besucher Oper, Musical oder Tanz mit multimedialen Inszenierungen. Im Brucknerhaus Linz, dem Konzerthaus an der Donau, freuen sich Klassik-Liebhaber auf Konzerte mit einer außergewöhnlichen Kulisse. Und im Ars Electronica Center entdecken Besucher innovative Projekte und Ausstellungen. Das Zusammenspiel von Technologie, Gesellschaft und Kunst ist in dem „Museum der Zukunft“ einzigartig. Ein absolutes Highlight ist der „Deep Space 8K“ mit beeindruckenden Bildwelten und 3D-Animationen. Tipp: Wenn das Ars Electronica Center und das Lentos Kunstmuseum am Abend zu leuchten beginnen, spiegeln sich die LED-Fassaden in der Donau.

Weihnachtszauber in Linz:

Ein unvergessliches Adventwochenende mit Schifffahrt und Kulturabend im Musiktheater erwartet die Besucher. Nach einer Stadtführung locken die Adventmärkte mit Punsch oder Bauernkrapfen. Dabei erleben Besucher die barocke Kulisse am Hauptplatz und die Eisskulpturen-Ausstellung im Volksgarten. Die berühmte Linzer Torte vor Ort selber zu backen, ist ein weiteres Highlight. Die Reise wird abgerundet mit einem Besuch im Lentos Kunstmuseum oder im Ars Electronica Center.

Die Details zur Reise "Weihnachtszauber in Linz" von 14. bis 16. Dezember:

Reise im BLAGUSS-Komfortbus (4-Sterne-Ausstattung)

2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Hotel Park Inn by Radisson Linz

Teilnahme beim Weinachtszauber auf dem Kristallschiff

1 Karte für "La Clemenza di Tito" im Musiktheater (Kat. 2) oder Afroamerican Gospel im Brucknerhaus (Kat. 2)

Stadtrundgang in Linz

"Linzer Torte backen"

Führung im Mariendom

Eintritt und Führung im ARS Electronica Center oder im Lentos Kunstmuseum

Pro Person im DZ € 399,-, EZ-Zuschlag € 90,-

AboClub-Mitglieder reisen um nur € 359,- pro Person!

Weitere Tipps und Infos:

www.linztourismus.at/kulturhighlights

Minus 40 Euro: Abonnenten reisen günstiger!

AboClub-Mitglieder erhalten auf beide Reisen einen Bonus von jeweils € 40,-. Reservierungen bei Blaguss Touristik GmbH, Tel. 050655-1800 oder per Mail an gruppenreisen@blaguss.com. Bitte unbedingt die Abonummer angeben!