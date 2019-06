Eintauchen in eine Atmosphäre von Kohle, Ruß und Öl oder eine Entdeckungsreise durch das weitläufige Museumsgelände unternehmen kann man im Eisenbahnmuseum „Das Heizhaus“ in Strasshof. Dort erzählen die Loks und Waggons vom Abenteuer Eisenbahn in verschiedenen Epochen. Über 350 Fahrzeuge, historische Betriebsanlagen wie Wasserturm, Drehscheibe und Kohlenkran können besichtigt und näher kennengelernt werden.

Am 23. Juni, 4. August, 22. September und 26. & 27. Oktober finden Dampfbetriebstage statt, dabei führen die ehrenamtlichen Mitarbeiter die Dampflokomotiven im Betrieb vor. Majestätisch setzen sich die eleganten Lokomotiven in Bewegung und laden ein, dies als Fahrgast auf dem Führerstand hautnah mitzuerleben. Beim Kinderfest am 1. September kommt bei Kindern bestimmt keine Langeweile auf. Ein buntes Programm sorgt für Unterhaltung. Die kleinen und großen Eisenbahnfans treffen dabei auf Betty Bernstein.

Alle Infos auf www.eisenbahnmuseum-heizhaus.com.

