Am 16. Jänner 2019 öffnet der Ball der NÖs Senioren, der mittlerweile zum größten Seniorenball Österreichs gewachsen ist, zum 20. Mal seine Pforten. Von 14 bis 20 Uhr ist das VAZ in St. Pölten einmal mehr Schauplatz eines vergnüglichen Nachmittages, an dem Tanzen und Musik nicht zu kurz kommen sollen. Der Seniorenball im VAZ St. Pölten hat sich mit tausenden Besuchern zur größten Tanzveranstaltung für Senioren in Niederösterreich entwickelt.

Das Besondere beim St. Pöltner Seniorenball:

Angenehme Tanzmusik von 14:00 bis 20:00 Uhr

Angemessene Lautstärke

Ausreichend Sitzplätze

Gastronomie vom Top-Caterer

Hauptstadtball-Flair

Absolut behindertengerecht

Veranstaltung am Nachmittag

Ermäßigter Eintritt für Mitglieder (EUR 12,-- bei Niederösterreichs Senioren)

Saaleinlass ist um 12:00 Uhr, so werden hungrige Mägen pünktlich zur Mittagszeit am reichhaltigen Buffet verwöhnt.

AboClub-Mitglieder zahlen nur 12 statt 14 Euro für Ballkarten!

Ermäßigte Tickets sind gegen Vorlage der NÖN AboClub-Karte beim VAZ St. Pölten (Kelsengasse 9) oder telefonisch unter 02742/71400 erhältlich.