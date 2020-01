Jede Menge Stars warten heuer wieder auf die Besucher der „Bleib aktiv!“, Niederösterreichs größter Seniorenmesse im VAZ St. Pölten, am Donnerstag, 13. Februar und Freitag, 14. Februar, jeweils 9 bis 17 Uhr. Neben Gesundheitsexperten Siegfried Meryn und Kräuterpfarrer Benedikt wird auch Ingrid Wendl wieder als Testimonial für das Sportland-NÖ-Projekt „Lebe“ ihr vitales Wissen vermitteln. Auch Trachtenexpertin Elfi Maisetschläger ist wieder mit von der Partie. Passend zur Tracht präsentiert „So schmeckt Niederösterreich“, was das Land an kulinarischen Besonderheiten zu bieten hat. Mit Gesundheits- und Fitness-Checks sowie einem eigenen Ruhebereich wartet die Gesundheitskasse auf. Und Autohändler präsentieren die neuesten Modelle. Musikalisch werden Oliver Haidt, Leona Anderson und Joannis Raymond für Unterhaltung sorgen. Infos auf www.bleib-aktiv.at

