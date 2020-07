Teisenhoferhof in Weißenkirchen

Freundschaftsspiel: 24. bis 26. Juli 2020

Die neueste Komödie von Kultautor Stefan Vögel: Ein Wettlauf um bereits gezeugte und ungezeugte Babys bringt alle auf komödiantische Hochtouren.

Butterbrot: 31. Juli bis 2. August 2020

Die Kult - Komödie von Gabriel Barylli: Ab sofort gibt es eine DREIMÄNNER – WG! Die ideale Lösung? Nur so lange, bis Martin auf eine Frau trifft, die ihn wieder zu neuen Hoffnungen inspiriert. Die Ereignisse spitzen sich in herrlich komödiantischer Weise zu …

Schmetterlinge sind frei: 7. bis 9. August 2020

Hollywood-Komödie von Leonard Gershe: Eine ebenso zarte, wie starke Liebesgeschichte und gleichzeitig ein anrührendes Stück über große Themen wie Abnabelung, Loslassen und Erwachsenwerden, gepaart mit herrlicher Situationskomik, in der der Autor zeigt, dass man kein Augenlicht braucht, um klar zu sehen. Das amerikanische Original „Butterflies are free“ feierte Ende der 60er Jahre am Broadway die größten Erfolge. 1972 wurde das Stück mit Goldie Hawn, Edward Albert und Eileen Heckhart verfilmt, die damals dafür den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle gewann.

Wachauer Jedermann: 4., 5., 6., 11. und 12. September 2020

nach Hugo von Hofmannsthal in Wachauer Mundart von Galla/Strahl/Gesslbauer: Auf vielfachen Wunsch Wiederaufnahme des Sensationserfolgs im neuen spannenden Design! In Anlehnung an die Idee des „Mondsee-Jedermanns“, wird ab 4. September 2020 der reiche Winzer Jedermann wieder die schaurigen „Jeeedermaaann“ Rufe im herrlichen Renaissance Ambiente des Teisenhoferhofs, im Weltkulturerbe Wachau hören.

Infos zum gesamten Programm finden Sie auf www.wachaufestspiele.com

