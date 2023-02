AboClub-Vorteil 1 + 1 gratis bei der Haus & Garten Messe

Lesezeit: 3 Min

Foto: Franz Baldauf

D ie Messesaison 2023 in der Arena Nova in Wr. Neustadt leitet traditionellerweise die Messe „Haus & Garten“ ein – und das heuer bereits zum 30. Mal. Von 23. bis 26. Februar in der Arena Nova Wiener Neustadt genießen Abonnenten 50% Rabatt beim Kauf von zwei Tickets!