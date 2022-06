10 % Rabatt bei den Wachaufestspielen 2022

Am 19. Juli 2022 findet endlich die Uraufführung von "Göttin in Weiß", eine musikalische Komödie von Florentina Hofbauer mit Musiktexten von Peter Hofbauer, mit Reinhard Nowak, Stephan Paryla- Raky, Ulli Fessl, Leila Strahl, Anna–Sophie Krenn und vielen anderen statt. Am 28. August 2022 laden The Genlemen of Swing – Lukas Perman und Ramesh Nair – zu einem vergnüglichen Abend mit den schönsten Swing und Ratpack-Melodien. Als zweite Produktion steht ab 2. September 2022 das Erfolgsstück Rain Man mit Michael Duregger, Martin Oberhauser, Leila Strahl, Gerhard Dorfer, Judith Rumpf und Martin Gesslbauer auf dem Spielplan der diesjährigen Wachaufestspiele. Den Abschluss der Wachaufestspiele Weißenkirchen macht am 8. September 2022 The Music of Bond mit den Bondgirls Maya Hakvoort, Missy May und Nazide Aylin.

Göttin in Weiß: 19. Juli bis 21. August 2022

Gentlemen of Swing mit Lukas Perman und Ramesh Nair: 28. August 2022

Rain Man: 2. bis 10. September 2022

Music of Bond mit Nazide Aylin, Maya Hakvoort und Missy May als „Bondgirls: 8. September 2022

Teisenhoferhof

Weißenkirchen 177

A-3610 Weißenkirchen in der Wachau

www.weissenkirchen-wachau.at