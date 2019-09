Gesunde, stattliche Bäume prägen unsere Umgebung, sind aus Gärten und öffentlichen Räumen nicht wegzudenken. Doch die grünen Riesen benötigen professionelle Pflege, Besitzer haben zudem per Gesetz für ihre Sicherheit zu sorgen.

Nur durch regelmäßige und fachgerechte Pflegemaßnahmen bleibt der Baumbestand lange gesund und sicher. Jedoch bedeutet jeder Schnitt einen Eingriff in das sensible Ökosystem Baum – professionelle Baumpfleger vom Maschinenring garantieren die richtige Umsetzung aller Pflegearbeiten, von der Schnittmaßnahme bis zur Baumsicherung. Sie verfügen über umfassendes fachliches Know-how, beherrschen die richtigen Schnitttechniken und sind zudem ausgebildete Baumkletterer: beste Voraussetzungen, um die Bäume gesund und sicher zu halten. Sie werden vom Maschinenring Baummanagement-Team geprüft und begutachtet, Krankheits- und Schadsymptome in Bezug auf Schwere und Auswirkung auf die weitere Entwicklung des Baumes bewertet. Abschließend erfolgt die Beurteilung von Stand- und Bruchsicherheit. Darauf aufbauend wird in enger Absprache mit dem Kunden besprochen, welche Maßnahmen notwendig sind.

Durch die fachgerechte Durchführung geeigneter Maßnahmen bleibt der Baumbestand gesund und sicher.

AboClub-Vorteil: Minus 15 % auf einen Einsteiger-Obstbaumschnittkurs!

Bei Buchungen bis 30. September 2019 bei allen Maschinenring-Niederlassungen in Niederösterreich.

Lernen Sie die Technik und Grundlagen des Obstbaumschnitts und erhalten viele Tipps von Profis. Die Kurse finden im Herbst 2019 in St. Pölten statt (Dauer ca. 4 Stunden). Terminanfragen mit Angabe Ihrer Abonummer & Kennwort „AboClub“ unter Tel. 059060-300 per Mail an service.noe@maschinenring.at.

Angebot gültig für eine Person bei einem Obstbaumschnittkurs. Regulärer Preis: € 49,- pro Person. Termine nach Verfügbarkeit (max. 12 TeilnehmerInnen pro Kurs). Nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar.