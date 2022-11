AboClub-Vorteil Musikfestival moz art lädt zum Grande Finale

Lesezeit: 2 Min

Vollbild FB 1 /3 Foto: privat Foto: privat Foto: privat Anzeige AboClub-Vorteil Musikfestival moz art lädt zum Grande Finale . Das ganzjährige Musikfestival moz art lädt zum Grande Finale 2022 in den Stadtsaal und in den Festsaal vom Hotel Loibl nach Gloggnitz.



D as ganzjährige Musikfestival moz art lädt zum Grande Finale 2022 in den Stadtsaal und in den Festsaal vom Hotel Loibl nach Gloggnitz.