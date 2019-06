Mitten im Waldviertler Kernland liegt das Lebens.Resort Ottenschlag – ein modernes Gesundheitszentrum mit Wohlfühlambiente. Wer Kraft für den Alltag braucht, auftanken und bewusst etwas für seine Gesundheit tun möchte, ist hier genau richtig. Denn das Lebens.Resort Ottenschlag hat das richtige Rezept für alle, die gesund werden oder bleiben möchten.

Maßgeschneiderte Angebote und attraktive Packages unterstützen dabei und bieten optimales Umfeld zum Abschalten und Entspannen.

Der AboClub verlost einen Gutschein für sieben Übernachtungen für zwei Personen (Wohlfühl-Doppelzimmer, inklusive Xund-Genießer-Vollpension) und 2 x 2 Übernachtungen für zwei Personen (Wohlfühl-Doppelzimmer, inklusive Xund-Genießer-Vollpension).

Und so kann man mitmachen: Postkarte mit Kennwort „Lebens.Resort Ottenschlag“ an AboClub, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, eine Mail an aboclub@bvz.at (Name, Adresse und Abonummer angeben) oder hier online mitspielen.